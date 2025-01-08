Почему могут не начислить кэшбек

В частности проблемы с начислением наблюдаются не только в магазинах, но и в аптеках, передает 24 канал со ссылкой на комментарии под сообщением в Дії.

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В "Дії" объяснили пользователям, почему могли не начислить кэшбек:

касса магазина, где осуществлялась покупка, могла быть не настроена для участия в программе; приобретенный товар не зарегистрирован в программе (можно проверить на сайте в перечне производителей и товаров или с помощью сканера штрих-кодов в мобильном приложении "Дія")"; маркировка "Сделано в Украине" на товаре не является обязательной и не гарантирует, что он является участником программы Нацкешбек; продавец, у которого была сделана покупка, не зарегистрирован в программе (проверить это можно в списке продавцов на сайте, чтобы убедиться, что магазин участвует в программе); произошел сбой в работе терминала.

Нам жаль, что произошла такая ситуация. Нам очень хочется быть поддержкой для пользователей и помогать с решением всех вопросов,

– отметили в компании.

Обратите внимание! Однако украинцам объяснили, что Дия выполняет лишь роль технического администратора программы и отображает данные из информационной системы "Сделано в Украине".