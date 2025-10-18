Украинцам стоит внимательно следить за сроками, ведь приближается важная дата, пропустив которую можно остаться без части выплат. Государство установило четкий дедлайн, что касается большого количества получателей помощи.

Кому надо успеть обновить данные до 1 ноября?

Обязательную идентификацию нужно пройти тем, кто получал социальную помощь с февраля 2022 по июнь 2025 года. Если это не сделать вовремя, то выплаты могут быть приостановлены до момента выполнения требования, объяснили в Пенсионном фонде Украины, пишет 24 Канал.

Согласно, до 1 ноября 2025 года обновить данные должны получатели таких видов помощи:

малообеспеченные семьи;

помощь по уходу;

люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

дети с тяжелыми заболеваниями;

люди с инвалидностью и граждане без права на пенсию;

выплаты на детей под опекой или попечительством;

дети-сироты и лица из их числа, включая детей с инвалидностью;

родители-воспитатели и приемные родители в детских домах семейного типа;

неработающие граждане пенсионного возраста, которые еще не получают пенсию, но получают временную помощь.

Граждане, которых это касается, уже получили сообщение в личных кабинетах на портале Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Как отметили в Минсоцполитики, физическая идентификация обязательна: она подтверждает личность получателя и предотвращает злоупотребления. То есть для обеспечения, что помощь получат только те, кто имеет на нее право.

Кто еще может потерять пенсионные выплаты?