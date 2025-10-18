Кому треба встигнути оновити дані до 1 листопада?

Обовʼязкову ідентифікацію потрібно пройти тим, хто отримував соціальну допомогу з лютого 2022 по червень 2025 року. Якщо це не зробити вчасно, то виплати можуть бути призупинені до моменту виконання вимоги, пояснили у Пенсійному фонді України, пише 24 Канал.

Відповідно, до 1 листопада 2025 року оновити дані мають отримувачі таких видів допомоги:

  • малозабезпечені родини;
  • допомога по догляду;
  • люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
  • діти з тяжкими захворюваннями;
  • люди з інвалідністю та громадяни без права на пенсію;
  • виплати на дітей під опікою чи піклуванням;
  • діти-сироти та особи з їх числа, включно з дітьми з інвалідністю;
  • батьки-вихователі та прийомні батьки у дитячих будинках сімейного типу;
  • непрацюючі громадяни пенсійного віку, які ще не отримують пенсію, але отримують тимчасову допомогу.

Громадяни, яких це стосується, вже отримали повідомлення у особистих кабінетах на порталі Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Як зауважили у Мінсоцполітики, фізична ідентифікація обов’язкова: вона підтверджує особу отримувача та запобігає зловживанням. Тобто для гарантування, що допомогу отримають лише ті, хто має на неї право.

Хто ще може втратити пенсійні виплати?

  • Пенсіонери повинні подати заяву на призначення пенсії протягом 90 днів після досягнення пенсійного віку, інакше виплати розпочнуться лише з дати подання.

  • Крім того, пенсія за вислугою років може бути припинена, якщо пенсіонер повернеться на роботу. У такому випадку він може перейти на інший вид виплати, наприклад, пенсію за віком.