Кому надо успеть обновить данные до 1 ноября?
Обязательную идентификацию нужно пройти тем, кто получал социальную помощь с февраля 2022 по июнь 2025 года. Если это не сделать вовремя, то выплаты могут быть приостановлены до момента выполнения требования, объяснили в Пенсионном фонде Украины, пишет 24 Канал.
Согласно, до 1 ноября 2025 года обновить данные должны получатели таких видов помощи:
- малообеспеченные семьи;
- помощь по уходу;
- люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
- дети с тяжелыми заболеваниями;
- люди с инвалидностью и граждане без права на пенсию;
- выплаты на детей под опекой или попечительством;
- дети-сироты и лица из их числа, включая детей с инвалидностью;
- родители-воспитатели и приемные родители в детских домах семейного типа;
- неработающие граждане пенсионного возраста, которые еще не получают пенсию, но получают временную помощь.
Граждане, которых это касается, уже получили сообщение в личных кабинетах на портале Пенсионного фонда.
Обратите внимание! Как отметили в Минсоцполитики, физическая идентификация обязательна: она подтверждает личность получателя и предотвращает злоупотребления. То есть для обеспечения, что помощь получат только те, кто имеет на нее право.
Кто еще может потерять пенсионные выплаты?
Пенсионеры должны подать заявление на назначение пенсии в течение 90 дней после достижения пенсионного возраста, иначе выплаты начнутся только с даты подачи.
Кроме того, пенсия по выслуге лет может быть прекращена, если пенсионер вернется на работу. В таком случае он может перейти на другой вид выплаты, например, пенсию по возрасту.