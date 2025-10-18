Кому надо успеть обновить данные до 1 ноября?

Обязательную идентификацию нужно пройти тем, кто получал социальную помощь с февраля 2022 по июнь 2025 года. Если это не сделать вовремя, то выплаты могут быть приостановлены до момента выполнения требования, объяснили в Пенсионном фонде Украины, пишет 24 Канал.

Согласно, до 1 ноября 2025 года обновить данные должны получатели таких видов помощи:

малообеспеченные семьи;

помощь по уходу;

люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

дети с тяжелыми заболеваниями;

люди с инвалидностью и граждане без права на пенсию;

выплаты на детей под опекой или попечительством;

дети-сироты и лица из их числа, включая детей с инвалидностью;

родители-воспитатели и приемные родители в детских домах семейного типа;

неработающие граждане пенсионного возраста, которые еще не получают пенсию, но получают временную помощь.

Граждане, которых это касается, уже получили сообщение в личных кабинетах на портале Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Как отметили в Минсоцполитики, физическая идентификация обязательна: она подтверждает личность получателя и предотвращает злоупотребления. То есть для обеспечения, что помощь получат только те, кто имеет на нее право.

