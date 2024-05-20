По каким причинам украинцам могут отказать в субсидии

Большинство украинцев имеют возможность получать государственные субсидии на оплату коммунальных услуг. Но существуют определенные критерии, которые могут стать причиной отказа в предоставлении такой помощи.

Когда могут отказать в субсидии

Субсидия назначается одному члену домохозяйства, но при этом учитывается информация обо всех зарегистрированных в жилье лицах.

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Отказ возможен в случаях, когда:

- существует просроченная более чем на 90 дней задолженность за коммунальные услуги, превышающая 680 гривен;

- существует долг у члена домохозяйства, зарегистрированный в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;

- взрослые безработные члены семьи или те, кто не платит ЕСВ в течение последних 90 дней;

- в семье есть более одного жилого помещения;

- площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;

- наличие транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад, или несколько транспортных средств выпущенных менее 15 лет назад;

- наличие банковского депозита более 100 тысяч гривен или государственных облигаций на сумму более 100 тысяч гривен.

Когда надо обращаться за назначением субсидии

В летний период 2024 года жилищные субсидии на неотапливаемый сезон для большинства украинцев будут назначены автоматически. Но это при условии, что не произошли изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

Если лицо уже пользуется субсидией, дополнительные обращения не нужны, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно пересчитает размер субсидии на основе имеющихся данных.

Некоторые категории граждан должны подать заявление и декларацию о доходах и расходах, чтобы получить субсидию летом. Это касается лиц, у которых произошли изменения в финансовом состоянии или составе домохозяйства, которые могут повлиять на размер субсидии.

В случаях, когда нужно лично обратиться в Пенсионный фонд для получения субсидии на неотапливаемый сезон, это касается таких ситуаций:

Заявитель или член домохозяйства арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;

В домохозяйстве проживают внутренне перемещенные лица;

Количество людей, которые фактически проживают в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных лиц;

Домохозяйство подает заявление на получение субсидии для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого бытового топлива.

Также следует обратиться в Пенсионный фонд лицам, которым в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 гривен, независимо от того, что они имеют право на выплату.