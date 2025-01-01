Кто из пенсионеров может увеличить свою пенсию почти на 1000 гривен в январе

У некоторых пенсионеров вырастет январская пенсия. Увеличение произойдет благодаря начислению специальной надбавки.

Кто может получить надбавку более 900 гривен

Пенсионер, который имеет ухудшенное состояние здоровья, может получить специальную надбавку, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Читайте также Наличную валюту теперь можно будет обменять в банкоматах: какой банк дает такую возможность

Обратите внимание! Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна). То есть, сейчас это значение – 944 гривны.

На такую надбавку имеют право пенсионеры старше 80 лет, При условии, что они:

проживают в одиночестве;

получают пенсионную выплату по возрасту;

нуждаются в уходе от посторонних лиц из-за ухудшения состояния здоровья.

Как получить такую надбавку

Чтобы получить такую надбавку лицо должно лично обратиться в ПФУ с заявлением и такими документами: