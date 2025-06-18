На какие выплаты кроме пенсии может рассчитывать пенсионер в июле

Пенсионеры имеют право не только на пенсию. Также им предоставляется возможность получать специальные доплаты. В частности, по возрасту.

Кому предоставляется доплата по возрасту

Доплату по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

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Также условиями для получения этой доплаты являются:

пенсионер получает пенсию по возрасту;

имеет общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Добавляется доплата по возрасту к пенсии автоматически. То есть, обращаться в ПФУ за ее получением не нужно.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– сообщает ПФУ.

Какой размер доплаты по возрасту сейчас: