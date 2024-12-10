Отключат за неуплату: кто останется без газа зимой: кто останется без газа зимой

Украинцам, которые накопили долги за газ, грозит отключение во время отопительного сезона. Ограничения будут касаться тех, кто не выполняет платежные обязательства.

Кому отключат газ

Оплату за распределение газа потребители должны осуществлять до 20-го числа текущего месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "ГазПравда".

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Относительно счетов за поставку газа в пределах годового тарифа, оплата должна быть внесена до 25-го числа следующего месяца.

В случае просрочки платежа за газ на более 10 дней после определенного срока поставщик имеет право начать процесс отключения.

Обратите внимание! В регионах, где ведутся боевые действия, во временно оккупированных районах, или если недвижимость потребителя получила повреждения из-за военных действий, действует мораторий на отключение газа.

Как возобновить поставки газа

Важно понимать, что только оплата задолженности не гарантирует автоматического восстановления газоснабжения.

Потребителям придется дополнительно компенсировать расходы, связанные с отключением и повторным подключением к газовым сетям, объясняют эксперты.

Кроме того, долги могут стать причиной потери субсидии:

Жилищная субсидия не будет назначена на новый период, если задолженность превышает три месяца, а ее общая сумма составляет более 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Важно! Сейчас этот порог превышает 680 гривен.