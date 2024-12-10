Кому отключат газ

Оплату за распределение газа потребители должны осуществлять до 20-го числа текущего месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "ГазПравда".

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Относительно счетов за поставку газа в пределах годового тарифа, оплата должна быть внесена до 25-го числа следующего месяца.

В случае просрочки платежа за газ на более 10 дней после определенного срока поставщик имеет право начать процесс отключения.

Обратите внимание! В регионах, где ведутся боевые действия, во временно оккупированных районах, или если недвижимость потребителя получила повреждения из-за военных действий, действует мораторий на отключение газа.

Как возобновить поставки газа

Важно понимать, что только оплата задолженности не гарантирует автоматического восстановления газоснабжения.

Потребителям придется дополнительно компенсировать расходы, связанные с отключением и повторным подключением к газовым сетям, объясняют эксперты.

Кроме того, долги могут стать причиной потери субсидии:

Жилищная субсидия не будет назначена на новый период, если задолженность превышает три месяца, а ее общая сумма составляет более 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Важно! Сейчас этот порог превышает 680 гривен.