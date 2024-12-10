Кому відключать газ

Оплату за розподіл газу споживачі мають здійснювати до 20-го числа поточного місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "ГазПравда".

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Щодо рахунків за постачання газу в межах річного тарифу, оплата повинна бути внесена до 25-го числа наступного місяця.

У разі прострочення платежу за газ на понад 10 днів після визначеного терміну постачальник має право розпочати процес відключення.

Зауважте! У регіонах, де ведуться бойові дії, у тимчасово окупованих районах, або якщо нерухомість споживача зазнала пошкоджень через воєнні дії, діє мораторій на відключення газу.

Як поновити постачання газу

Важливо розуміти, що лише оплата заборгованості не гарантує автоматичного відновлення газопостачання.

Споживачам доведеться додатково компенсувати витрати, пов’язані з відключенням та повторним підключенням до газових мереж, пояснюють експерти.

Крім того, борги можуть стати причиною втрати субсидії:

Житлова субсидія не буде призначена на новий період, якщо заборгованість перевищує три місяці, а її загальна сума становить понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Важливо! Наразі цей поріг перевищує 680 гривень.