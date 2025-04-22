В Минсоцполитики объяснили чьи пенсии будут уменьшаться и в дальнейшем

С января в Украине введены ограничения на очень большие пенсии. К этим выплатам применяются ограничительные коэффициенты.

Какие пенсии будут уменьшать

Указанные коэффициенты применяют к пенсиям более 23 610 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua.

Читайте также Китай будет отвечать: Пекин рассказал, что будет со странами, которые поддержат таможенную политику США

Оксана Жолнович Министр социальной политики Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами. Важно: эти ограничения не касаются военных, которые принимали участие в боевых действиях, и пенсий семей погибших защитников.

Как пояснила Жолнович, это необходимо для того, чтобы система была более справедливой. То есть, дабы уменьшился разрыв между пенсиями, которые назначались по общим правилам и теми, что предоставлялись по спецзаконам.

Уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год мы получим ресурс в более чем миллиард гривен. Эти средства пойдут на выполнение обязательств перед всеми пенсионерами,

– говорит Жолнович.

Обратите внимание! Самая большая пенсия в Украине сейчас составляет – 51 042 гривны.