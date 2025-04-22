В Минсоцполитики объяснили чьи пенсии будут уменьшаться и в дальнейшем
- В Украине с января введено ограничение на пенсии свыше 23 610 гривен.
- Это уменьшило нагрузку на Пенсионный фонд.
С января в Украине введены ограничения на очень большие пенсии. К этим выплатам применяются ограничительные коэффициенты.
Какие пенсии будут уменьшать
Указанные коэффициенты применяют к пенсиям более 23 610 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua.
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Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами. Важно: эти ограничения не касаются военных, которые принимали участие в боевых действиях, и пенсий семей погибших защитников.
Как пояснила Жолнович, это необходимо для того, чтобы система была более справедливой. То есть, дабы уменьшился разрыв между пенсиями, которые назначались по общим правилам и теми, что предоставлялись по спецзаконам.
Уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год мы получим ресурс в более чем миллиард гривен. Эти средства пойдут на выполнение обязательств перед всеми пенсионерами,
– говорит Жолнович.
Обратите внимание! Самая большая пенсия в Украине сейчас составляет – 51 042 гривны.