Немедленное отключение газа: кому это может грозить

В Украине снова введен обязательный технический осмотр газового оборудования в жилых помещениях. В случае выявления нарушений в системе газоснабжения возможно отключение одной квартиры или даже всего подъезда.

Кому грозит немедленное отключение газа

Рабочие группы, которые представляют газовые компании, также выявляют случаи нарушений, что могут привести к немедленному отключению газа.

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Например, если во время ремонтных работ была снесена стена между комнатами и спальное место осталось неправильно отделенным от газового оборудования.

Таким образом, некоторых украинцев могут отключить от системы газоснабжения в случаях:

наличия утечек газа;

неисправной автоматики безопасности;

неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самовольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;

не обеспечения собственником технического обслуживания;

несоответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

! Если не удается определить место нарушения, газоснабжения могут отключить для всего стояка. Если нарушение обнаруживается в конкретной квартире, газ отключается только в этой квартире.