Кому грозит немедленное отключение газа
Рабочие группы, которые представляют газовые компании, также выявляют случаи нарушений, что могут привести к немедленному отключению газа.
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Например, если во время ремонтных работ была снесена стена между комнатами и спальное место осталось неправильно отделенным от газового оборудования.
Таким образом, некоторых украинцев могут отключить от системы газоснабжения в случаях:
- наличия утечек газа;
- неисправной автоматики безопасности;
- неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
- отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- самовольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;
- не обеспечения собственником технического обслуживания;
- несоответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.