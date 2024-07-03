Кому грозит немедленное отключение газа

Рабочие группы, которые представляют газовые компании, также выявляют случаи нарушений, что могут привести к немедленному отключению газа.

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Например, если во время ремонтных работ была снесена стена между комнатами и спальное место осталось неправильно отделенным от газового оборудования.

Таким образом, некоторых украинцев могут отключить от системы газоснабжения в случаях:

  • наличия утечек газа;
  • неисправной автоматики безопасности;
  • неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
  • отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
  • самовольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;
  • не обеспечения собственником технического обслуживания;
  • несоответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.