Кому загрожує негайне відключення газу

Робочі групи, які представляють газові компанії, також виявляють випадки порушень, що можуть призвести до негайного відключення газу.

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Наприклад, якщо під час ремонтних робіт була знесена стіна між кімнатами та спальне місце залишилося неправильно відокремленим від газового обладнання.

Таким чином, деяких українців можуть відключити від системи газопостачання у випадках:

наявності витоків газу;

несправної автоматики безпеки;

несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

не забезпечення власником технічного обслуговування;

невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Зауважте! Якщо не вдається визначити місце порушення, газопостачання можуть відключити для всього стояка. Якщо порушення виявляється в конкретній квартирі, газ відключається лише у цій квартирі.