Що змінилось цьогоріч
Компанія "Нафтогаз" з початку 2024 року збільшила свій видобуток газу на 8%, якщо порівнювати з тогорічними показниками. Теперішній результат вищий ніж очікувалось раніше.
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На поточний момент показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%. Такого результату нам вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося.
Чернишов уточнює, що 14 з них – високодебітні. Тобто, ці свердловини дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу.
Наші фахівці також постійно аналізують старі свердловини, які можна повернути в експлуатацію шляхом нових технічних рішень,
– зазначив Чернишов.