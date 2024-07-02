Що змінилось цьогоріч

Компанія "Нафтогаз" з початку 2024 року збільшила свій видобуток газу на 8%, якщо порівнювати з тогорічними показниками. Теперішній результат вищий ніж очікувалось раніше.

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Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз України" На поточний момент показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%. Такого результату нам вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося.

Чернишов уточнює, що 14 з них – високодебітні. Тобто, ці свердловини дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу.

Наші фахівці також постійно аналізують старі свердловини, які можна повернути в експлуатацію шляхом нових технічних рішень,

– зазначив Чернишов.

Зверніть увагу! З січня по травень "Укргазвидобування" та "Укрнафта" спільно видобули 7,3 мільярда кубометрів газу.