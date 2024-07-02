Что изменилось в этом году

Компания "Нафтогаз" с начала 2024 года увеличила свою добычу газа на 8%, если сравнивать с прошлогодними показателями. Нынешний результат выше, чем ожидалось ранее.

Читайте также МВФ добавил два новых структурных маяка для Украины

Алексей Чернышев Председатель НАК "Нафтогаз Украины" На текущий момент показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%. Такого результата нам удалось достичь благодаря запуску 41 скважины, что на одну больше, чем планировалось.

Чернышов уточняет, что 14 из них – высокодебитные. То есть, эти скважины дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки.

Наши специалисты также постоянно анализируют старые скважины, которые можно вернуть в эксплуатацию путем новых технических решений,

– отметил Чернышов.

Обратите внимание! С января по май "Укргаздобыча" и "Укрнафта" совместно добыли 7,3 миллиарда кубометров газа.