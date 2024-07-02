Что изменилось в этом году
Компания "Нафтогаз" с начала 2024 года увеличила свою добычу газа на 8%, если сравнивать с прошлогодними показателями. Нынешний результат выше, чем ожидалось ранее.
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На текущий момент показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%. Такого результата нам удалось достичь благодаря запуску 41 скважины, что на одну больше, чем планировалось.
Чернышов уточняет, что 14 из них – высокодебитные. То есть, эти скважины дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки.
Наши специалисты также постоянно анализируют старые скважины, которые можно вернуть в эксплуатацию путем новых технических решений,
– отметил Чернышов.