Определенные категории ВПЛ лишат выплат: кого это касается

Почти 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые стали переселенцами из-за полномасштабной войны россии против Украины, получают деньги от правительства. Но уже сейчас есть определенные категории граждан, которым эти выплаты отменят.

Сайт 24 канала рассказывает, почему и кому из переселенцев государство отменит выплаты, а кому не следует бояться подобных изменений.

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Для кого будут отменены соцвыплаты

Владислав Мартынчук, адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре", отметил, что касается приостановления выплат, то сейчас такая возможность не предусмотрена – пока лицо является внутренне перемещенным, оно будет получать помощь.

Опять же, если оно приобрело такой статус в результате предоставления ложной информации, то оно может его потерять вместе с помощью,

– отметил Мартынчук.

Напомним, что по состоянию на 01 июля 2022 года в обновленный список ВПЛ, которые могут получать соцвыплаты, входит 9 областей, из которых они должны были эвакуироваться. Это территориальные общины Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской областей.

Выплаты смогут получить люди, чье жилье пострадало от войны / Коллаж сайта 24 канала

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Выплаты отменяются для ВПЛ, которые:

вернулись домой;

переместились с территории территориальных общин, которые сегодня не входят в вышеперечисленный список;

имеют жилье, то есть оно у них не разрушено и не повреждено в результате боевых действий рф.

Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm, отметила, что, например, киевлянам, у которых не разрушен дом, но которые живут во Львове и там зарегистрировались как ВПЛ, с мая рассчитывать на выплаты ВПЛ не стоит.

Киевляне, у которых дом был разрушен или стал непригодным для проживания вследствие повреждения боевыми действиями рф, и сейчас проживают во Львове и соответственно там же зарегистрировались как ВПЛ. На выплаты рассчитывать могут,

– подытожила эксперт.

Но только при условии, что до 20 мая они подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в том числе через Единый государственный веб-портал электронных услуг (приложение Дия), или при условии предоставления документального подтверждения от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий.

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