Августовская индексация заработной платы обязательная процедура для работодателей, которая проводится на основании официальных экономических показателей. Кого она ждет, читайте далее.

Будет ли индексация зарплат в августе 2025 года?

В августе 2025 года украинские работодатели снова должны провести индексацию зарплат. Это предусмотрено нормами закона о госбюджете №4059-IX, сообщает 24 Канал.

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По данным Госстата, инфляция в июне составила 100,8%, то есть не достигла порога 103%. Но поскольку прирост с января уже накопился, в августе зарплаты снова индексируют на 4,4%, то есть так же как и в июле.

Заметьте! Индексации подлежит не вся зарплата, а только сумма в пределах прожиточного минимума для трудоспособных, а в августе это 3 028 гривен. То есть максимальная надбавка составит около 133 гривны.

Когда проводят индексацию и по какому принципу?

Индексация это гарантированная государством компенсация за обесценивание денег из-за инфляции. Она проводится только тогда, когда индекс потребительских цен превышает 103% (накоплено с базового месяца).

В 2025 году, по рекомендации Минсоцполитики, базовым месяцем определен январь. Именно от него и считается прирост инфляции. Пренебрежение этим требованием может обернуться немалыми штрафами: вплоть до 10 минимальных зарплат за каждого работника.