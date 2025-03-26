Российский экспорт нефти достиг максимума несмотря на санкции Запада

Экспорт российской нефти достиг максимума, начиная с октября. Это происходит несмотря на влияние западных санкций.

Как изменился уровень экспорта российской нефти

Еще в конце февраля среднесуточные поставки нефти выросли до 3,45 миллиона баррелей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Рост экспорта связан с тем, что появился новый покупатель нефти – Сирия. Первый подсанкционный танкер, уже в сирийском порту Банияс. Туда же ожидается прибытие еще 3 судов с российской нефтью.

В то же время валовая стоимость экспорта снизилась на 13% – ориентировочно 190 миллионов долларов за неделю. В целом этот показатель составил – 1,27 миллиарда долларов.

Данные Argus Media свидетельствуют, что экспортные цены на нефть Urals изменились так:

из балтийских портов они выросли на 0,7 доллара за баррель;

а вот из черноморских – 1,1 доллара за баррель.

Цена основного тихоокеанского сорта ESPO выросла примерно на 1,3 доллара. Согласно данным Argus Media, цены с доставкой в Индии выросли примерно на 0,7 доллара,

– сообщает Bloomberg

Обратите внимание! Статистика показывает, что увеличение потоков почти полностью компенсировало снижение цен.