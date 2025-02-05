Кому уменьшат пенсии в 2025 году

Для чиновников, у кого пенсия больше 23 610 гривен, будут применять ограничительные коэффициенты, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины установил ограничительные коэффициенты для специальных пенсий таможенникам, госслужащим, прокурорам, народным депутатам, членам правительства, дипломатам и другим. Обычных пенсионеров это не коснется.

Эти коэффициенты применяются к пенсиям, назначенных в соответствии с:

Таможенным кодексом Украины;

законов Украины "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О Национальном банке Украины", "О Кабинете Министров Украины", "О государственной службе", "О дипломатической службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О судебной экспертизе", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О государственной поддержке средств массовой информации и социа, "О научной и научно-технической деятельности", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";

постановления Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Обратите внимание! Пенсионный фонд Украины объяснил, что коэффициенты будут применяться к пенсиям, которые превышают 23 610 гривен (более 10 минимальных пенсий). Это решение принято согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".