Кому зменшать пенсії у 2025 році

Для посадовців, у кого пенсія більша за 23 610 гривень, застосовуватимуть обмежувальні коефіцієнти, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Як повідомлялось раніше, Кабінет Міністрів України встановив обмежувальні коефіцієнти для спеціальних пенсій митникам, держслужбовцям, прокурорам, народним депутатам, членам уряду, дипломатам та іншим. Звичайних пенсіонерів це не торкнеться.

Ці коефіцієнти застосовуються до пенсій, призначених відповідно до:

Митного кодексу України;

законів України "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про державну службу", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".

Зверніть увагу! Пенсійний фонд України пояснив, що коефіцієнти будуть застосовуватися до пенсій, які перевищують 23 610 гривень (більше ніж 10 мінімальних пенсій). Це рішення прийняте згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік".