Как восстановить чернобыльскую доплату к пенсии

В Украине с 2025 года вернули доплату к пенсии за проживание в чернобыльской зоне. Кто и как может получить эти выплаты, читайте дальше.

Кому могут назначить чернобыльскую доплату к пенсии

Чтобы получить надбавку, следует предоставить подтверждение проживания в зоне обязательного или гарантированного добровольного отселения: во время аварии на ЧАЭС или до 1 января 1993 года, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Читайте также Пенсии выплатили, но еще не всем: когда украинцы получат средства

Если в реестрах нет данных о месте жительства, пенсионер должен лично обратиться в орган регистрации и подать необходимые документы. Через ЦПАУ информацию внесут в реестр.

Обратите внимание! После этого Пенсионный фонд осуществит перерасчет и выплатит доплату с 1 января 2025 года. Без подтверждения места жительства надбавка не начисляется.

Могут ли ликвидаторы ЧАЭС выйти на пенсию раньше

В то же время ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые не имеют установленной группы инвалидности, могут выйти на пенсию раньше. Размер этой пенсии определяют по общим правилам согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

К тому же украинцы, которые имеют статус пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, имеют право на надбавку к пенсии независимо от того, какой именно вид пенсии они получают.