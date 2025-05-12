Кто имеет право на выплату за погребение пенсионера и как ее получить

После смерти пенсионера родственники могут обратиться за денежной помощью на покрытие расходов на погребение. Размер этой помощи определяется в зависимости от типа пенсии, которую получал покойный.

Какая будет сумма помощи

Сумма компенсации зависит от того, был ли умерший пенсионером по возрасту или военнослужащим, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если пенсионер получал выплаты по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", его родственники могут получить пособие на погребение в размере двух месячных пенсий, начисленных на момент смерти.

В случае, если пенсия была назначена согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы", семья имеет право на сумму, равную трем месячным пенсиям, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в 2025 году это не менее 13 420 гривен.

Важно! Если человек находился на полном государственном содержании, а погребение было проведено за счет государства, родственникам выплата не предоставляется.

Какие документы нужны для получения помощи

Чтобы оформить денежную помощь, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы: