Украина конфискует почти 1600 российских вагонов: в Раде приняли решение
- Украина приняла законопроект о принудительном изъятии 1592 вагонов, принадлежащих компаниям из России, для мобилизации финансовых ресурсов и предотвращения контроля агрессора.
- ЕС заморозил более 200 миллиардов евро российских активов; Каи Каллас заявила, что они останутся замороженными до компенсации ущерба Украине.
Депутаты Верховной Рады Украины утвердила законопроект о конфискации сотен российских вагонов. Такое решение приняли с целью мобилизации финансовых ресурсов государства.
Какое решение приняли депутаты Верховной Рады?
В среду, 3 сентября, Верховная Рада Украины утвердила указ президента (законопроект №13442) о принудительном изъятии 1 592 различных видов вагонов, принадлежащих российским компаниям. За принятие законопроекта проголосовали 263 депутата, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Смотрите также 210 миллиардов на кону: в Германии не исключают использования замороженных активов России
Как отмечается в пояснительной записке к закону, конфискацию инициировало АО "Укрзализныця".
С целью недопущения контроля страны-агрессора за железнодорожными вагонами в условиях отпора вооруженной агрессии российской федерации существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу государства Украина,
– указано в документе.
Решение приняли "с целью мобилизации финансовых ресурсов государства", а также "для отказа Российской Федерации в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны".
Вагоны, цистерны и платформы сейчас принадлежат российским компаниям "ВЭБ-Лизинг", ВЭБ.РФ, "Государственная транспортная лизинговая компания", "Норд", "Облдорснаб", "Органический синтез", "Газпромтранс", "Финансбизнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".
Что стоит знать о конфискации активов РФ?
- ЕС заморозил более 200 миллиардов евро российских активов в ответ на вторжение в Украину и не планирует их возвращать даже после прекращения огня. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас, средства будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не возместит Украине нанесенный во время войны ущерб.
- Еврокомиссия уже разрабатывает механизм передачи активов России на восстановление Украины, избегая прямой конфискации. Один из вариантов – перевести их в более рисковые инвестиции, чтобы получить больше прибыли.
- Однако инициативу конфискации активов России поддерживают не все. Премьер Бельгии Барт де Вевер и канцлер Германии Фридрих Мерц выступают за то, чтобы средства оставались в банке Euroclear до заключения мирного соглашения.