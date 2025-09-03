Депутаты Верховной Рады Украины утвердила законопроект о конфискации сотен российских вагонов. Такое решение приняли с целью мобилизации финансовых ресурсов государства.

Какое решение приняли депутаты Верховной Рады?

В среду, 3 сентября, Верховная Рада Украины утвердила указ президента (законопроект №13442) о принудительном изъятии 1 592 различных видов вагонов, принадлежащих российским компаниям. За принятие законопроекта проголосовали 263 депутата, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, конфискацию инициировало АО "Укрзализныця".

С целью недопущения контроля страны-агрессора за железнодорожными вагонами в условиях отпора вооруженной агрессии российской федерации существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу государства Украина,

– указано в документе.

Решение приняли "с целью мобилизации финансовых ресурсов государства", а также "для отказа Российской Федерации в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны".

Вагоны, цистерны и платформы сейчас принадлежат российским компаниям "ВЭБ-Лизинг", ВЭБ.РФ, "Государственная транспортная лизинговая компания", "Норд", "Облдорснаб", "Органический синтез", "Газпромтранс", "Финансбизнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".

Что стоит знать о конфискации активов РФ?