В совете НБУ сказали, будет ли иметь конфликт на Ближнем Востоке последствия для Украины

Конфликт между Ираном и Израилем повлиял на экономику. В частности, на цены на нефть, золото, ситуацию на валютных рынках и так далее.

Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке имел последствия и относительно Украины. Это 24 Каналу отметил член совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман.

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Как это повлияло на Украину

Василий Фурман рассказал, что прежде всего нефть стремительно дорожала. Например, бюджет России примерно на 40% формируется от доходов от продажи энергоресурсов. Чем больше они будут иметь таких доходов, тем больше у них будет средств для финансирования войны в Украине. Если цена на нефть будет низкой, у них не будет денег.

В активной фазе конфликта на Ближнем Востоке было влияние на рынки практически по всем направлениям. Когда там объявили прекращение огня, то рынки вернулись практически к тем значениям, которые были накануне эскалации конфликта. Например, за эти 12 дней цена на нефть увеличились почти на 14%. Но как только объявили перемирие – сразу более чем на 10% упала в цене.

Это огромный плюс для нас. Для украинцев это отражается тем, что у нас не будут расти цены на бензин, на дизель, на смазочные материалы, которые мы покупаем. Потому что Украина более чем на 90% зависит от того, что мы импортируем из-за границы,

– подчеркнул член совета НБУ.

Также можно было наблюдать, как росла цена на золото. Рост был в активной фазе эскалации на 1 – 2%. Затем объявили о перемирии между Израилем и Ираном. Тогда произошло уменьшение на такую же цифру.

На мировых рынках была интересная ситуация с евро и долларом. Например, фиксируют, что доллар почти стабилен, а евро растет. Причина заключается в том, что продолжаются эти валютные колебания.

Кросс-курсы – это когда определяется курс на международных валютных рынках доллара к евро. Если мы говорим об этом году, то мы наблюдали значительный рост евро относительно доллара. Но когда была эскалация конфликта между Ираном и Израилем, то наоборот – доллар усиливался. Как только наступило перемирие, то евро отвоевало те позиции, которые были,

– пояснил доктор экономических наук.

Так же фондовый рынок практически во всех странах мира сначала уменьшился, а впоследствии отвоевал утраченные позиции. Поэтому можно сделать вывод, что любые рынки, экономика любят мир и спокойствие. Поэтому нынешнее перемирие на Ближнем Востоке положительно влияет на международную экономику и валютную систему. Однако могут быть колебания, к которым нужно быть готовыми.