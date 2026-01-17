Европа предупредила США: какие "красные линии" угрожают их экономическим отношениям

Министр финансов Франции Ролан Лескюр недавно предупредил своего американского коллегу Скотта Бессента. Чиновник очертил "красные линии", нарушение которых поставит под угрозу экономические отношения Европы и США.

Почему отношения Европы и США под угрозой?

Причиной стали недавние заявления Дональда Трампа о Гренландии. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Французский министр отметил, что его страна и США были близкими союзниками в течение 250 лет.

Несмотря на определенные споры, по его мнению, Европа должна сотрудничать с американцами в общих приоритетных вопросах. Например, по инициативе Франции в G7 по уменьшению зависимости от Китая в поставках редких металлов.

Когда мы не единодушны, всегда лучше оставаться в контакте – именно это мы и делаем. Диалог должен продолжаться, пока не пересекаются границы, которые не следует пересекать,

– сказал Лескюр.

Именно этой "красной линией" будут считать любые действия США по захвату Гренландии – суверенной части Дании, которая входит в состав ЕС. "С этим нельзя шутить", – добавил министр.

Как могут измениться экономические отношения?

Лескюр не стал отвечать на вопрос, может ли Европа ввести экономические санкции в ответ на вероятные захватнические действия США.

Однако он убежден – если это произойдет, "мы окажемся в совершенно новом мире и должны будем соответственно адаптироваться".

Интересно! По данным ЕС, сейчас с США он имеет самые большие двусторонние торговые отношения в мире. В 2024 году общий объем торговли товарами и услугами превысил 1,6 триллиона евро. Более того, США является крупнейшим экспортным рынком блока.

Для Лескюра планы Трампа по Гренландии является лишь последним примером того, насколько сложно стало иметь дело с США. Министр назвал это "парадоксом" их поведения – иногда как союзника, а иногда как непредсказуемого противника.

Что известно о планах Трампа в отношении Гренландии?