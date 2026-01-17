Чому відносини Європи та США під загрозою?

Причиною стали нещодавні заяви Дональда Трампа про Гренландію. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також Гренландія – ключ до Арктики: чи готовий Трамп дійсно розколоти НАТО та воювати з Данією

Французький міністр наголосив, що його країна та США були близькими союзниками протягом 250 років.

Попри певні суперечки, на його думку, Європа повинна співпрацювати з американцями в спільних пріоритетних питаннях. Наприклад, щодо ініціативи Франції в G7 щодо зменшення залежності від Китаю в постачанні рідкісних металів.

Коли ми не одностайні, завжди краще залишатися в контакті – саме це ми й робимо. Діалог має тривати, доки не перетинаються межі, які не слід перетинати,

– сказав Лескюр.

Саме цією "червоною лінією" будуть вважати будь-які дії США з захоплення Гренландії – суверенної частини Данії яка входить до складу ЄС. "З цим не можна жартувати", – додав міністр.

Як можуть змінитися економічні відносини?

Лескюр не став відповідати на питання, чи може Європа ввести економічні санкції у відповідь на ймовірні загарбницькі дії США.

Однак він переконаний – якщо це станеться, "ми опинимося в абсолютно новому світі й муситимемо відповідно адаптуватися".

Цікаво! За даними ЄС, наразі зі США він має найбільші двосторонні торговельні відносини у світі. У 2024 році загальний обсяг торгівлі товарами та послугами перевищив 1,6 трильйона євро. Ба більше, США є найбільшим експортним ринком блоку.

Для Лескюра плани Трампа щодо Гренландії є лише останнім прикладом того, наскільки складно стало мати справу зі США. Міністр назвав це "парадоксом" їхньої поведінки – іноді як союзника, а іноді як непередбачуваного супротивника.

Що відомо про плани Трампа щодо Гренландії?