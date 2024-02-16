Финальный этап конфликта: Польша и Украина почти договорились по импорту агропродукции
Источник:Wprost
Сейчас переговоры между Варшавой и Киевом находятся на финишной прямой. Стороны почти решили конфликт связанный с импортом агропродукции.
Конфликт между Польшей и Украиной подходит к концу
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский сообщил, что польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной.
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Мы ведем переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, чтобы установить определенные правила на этот период, которые определяли бы размер квот на отдельные товары, которые могут попасть на польский рынок, чтобы не нарушать стабильность отдельных рынков,
– сказал он.
Также он отметил, что переговоры с Украиной сейчас находятся на финальной стадии. Поэтому до конца марта все должно быть согласовано, в частности правила, объемы и квоты.
Украина не хочет этого делать, но мы понимаем, что чрезмерный приток товаров нарушит работу рынка. Есть определенные экстренные тормоза, которые мы хотим ввести, чтобы Украина могла экспортировать,
– пояснил Секерский.
К слову, Польша хочет чтобы ЕС помог Украине экспортировать агропродукцию в регионы, где она действительно нужна. Однако "это не может происходить за счет европейских фермеров".Напомним! Еще прошлой весной Польша в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна. Позже такие меры ввела и Еврокомиссия.