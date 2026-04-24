Красный Крест принимает заявки на помощь: как получить более 10 тысяч сейчас

Красный Крест предлагает разного рода программы. Сумма зависит от типа поддержки. Сколько сейчас украинцы могут получить от Красного Креста, рассказываем далее.

Жители каких областей могут получить помощь от Красного Креста?

Сейчас Красный Крест оказывает поддержку 9 украинским областям, сообщает фонд.

Речь идет о таких областях:

Донецкая;

Днепропетровская;

Николаевская;

Запорожская;

Херсонская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Черниговская.

Важно! Именно эти области считаются наиболее пострадавшими от войны.

С апреля 2026 года многоцелевая денежная помощь (БГЦД) в Украине больше не применяется – она заменена на денежную помощь по приоритетам,

– говорится в сообщении.

Например, сейчас украинцы могут получить:

10 800 гривен на человека

Право на такую помощь имеют наиболее социально-экономически незащищенные лица. То есть, эти средства должны уменьшить на них финансовую нагрузку. Дело в том, что именно такие лица больше тратят из-за войны.

12 300 гривен на человека

Именно на такую выплату имеют право лица, которые эвакуировались из-за опасности. Условием является прохождение транзитного пункта.

Важно! Такая поддержка предоставляется только в течение 45 дней после прохождения пункта.

12 300 гривен на человека

Такую помощь могут получить лица, пострадавшие из-за обстрелов. Речь идет, в частности, о тех, чье жилье было значительно повреждено или разрушено в результате военных действий.

Регистрация пострадавших от обстрелов и эвакуированных происходит по запросу от местных властей и Рабочей группы по вопросам денежной помощи. Списки пострадавших от обстрелов формируются и валидируются местными властями,

– сообщает подразделение Красного Креста в городе Славута.

Какую помощь от Красного Креста могут получить ВПЛ?