Красный Крест принимает заявки на помощь: как получить более 10 тысяч сейчас
- Красный Крест оказывает финансовую помощь жителям 9 пострадавших украинских областей, включая Донецкую и Херсонскую.
- Помощь могут получить социально-экономически незащищенные лица и те, кто пострадал от обстрелов или эвакуировался.
Красный Крест предлагает разного рода программы. Сумма зависит от типа поддержки. Сколько сейчас украинцы могут получить от Красного Креста, рассказываем далее.
Жители каких областей могут получить помощь от Красного Креста?
Сейчас Красный Крест оказывает поддержку 9 украинским областям, сообщает фонд.
Речь идет о таких областях:
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Николаевская;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Черниговская.
Важно! Именно эти области считаются наиболее пострадавшими от войны.
С апреля 2026 года многоцелевая денежная помощь (БГЦД) в Украине больше не применяется – она заменена на денежную помощь по приоритетам,
– говорится в сообщении.
Например, сейчас украинцы могут получить:
- 10 800 гривен на человека
Право на такую помощь имеют наиболее социально-экономически незащищенные лица. То есть, эти средства должны уменьшить на них финансовую нагрузку. Дело в том, что именно такие лица больше тратят из-за войны.
- 12 300 гривен на человека
Именно на такую выплату имеют право лица, которые эвакуировались из-за опасности. Условием является прохождение транзитного пункта.
Важно! Такая поддержка предоставляется только в течение 45 дней после прохождения пункта.
- 12 300 гривен на человека
Такую помощь могут получить лица, пострадавшие из-за обстрелов. Речь идет, в частности, о тех, чье жилье было значительно повреждено или разрушено в результате военных действий.
Регистрация пострадавших от обстрелов и эвакуированных происходит по запросу от местных властей и Рабочей группы по вопросам денежной помощи. Списки пострадавших от обстрелов формируются и валидируются местными властями,
– сообщает подразделение Красного Креста в городе Славута.
Какую помощь от Красного Креста могут получить ВПЛ?
ВПЛ также имеют право на помощь от Красного Креста. Она предоставляется в течение 3 – 9 месяцев, но, если лицо имеет статус переселенца в течение более 6 месяцев.
Условием для получения этой помощи является то, что такое лицо имеет право на государственные выплаты на проживание, но не получает их по объективным причинам. Например, вследствие отсутствия документов.
Размер такой поддержки составляет 2000 гривен для взрослых лиц. А также – 3000 гривен для людей с инвалидностью и детей.