Все подозрения законны, – Кравченко заявил о деле по "Автомагистраль-Юг"

Генеральный прокурор Украины, Руслан Кравченко, провел личную проверку по делу "Автомагистраль-Юг". По его словам, все выводы в отношении компании являются законными.

Что известно о деле с "Автомагистраль-Юг"

Как отметил Генпрокурор, передает 24 Канал, к нему обращались адвокаты по делу компании для проведения собственных экспертиз, что является вполне приемлемым, ведь право на защиту имеет каждый участник уголовного процесса.

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Руслан Кравченко Генеральный прокурор Украины Я четко сказал: мы обязательно рассмотрим все ваши доказательства. Если будет необходимость – назначим комплексную экспертизу. На данный момент все, что есть в деле, негативно о беспристрастном досудебном расследовании.

Кроме того, известно, что Кравченко поручил провести аудит всех уголовных производств в отношении компаний, работающих в инфраструктурном секторе. По его словам, со стороны правоохранителей по тем или иным причинам есть расследование дел, что тянутся.

Чем занимается "Автомагистраль-Юг"

Это компания, осуществляющая ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах. В частности, компания занимается строительством фортификационных сооружений.

Прокуратура проверяет все факты. Те, кто ворует – отвечают. А те, против кого фабрикуют дела – будут защищены,

– отметил Руслан Кравченко.

Генпрокурор предупредил, что ни один правоохранительный орган не должен превращаться в механизм давления или инструмент уничтожения конкурентов в бизнесе.