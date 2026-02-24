Выделение 90 миллиардов евро: глава Европарламента "подписала кредит" для Украины

Президент Европейского парламента Роберта Мецола согласовала выделение Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро от Еврсооюза. Транш средств рассчитан на 2026 и 2027 годы.

Что известно о выделении Украине кредита?

О подписании Мецола сообщила в социальной сети Х.

Читайте также ЕС требует ответа: почему на самом деле Венгрия блокирует санкции против России

Деньги направят на следующие нужды:

обеспечение бесперебойной работы ключевых государственных служб;

сохранение обороноспособности Украины;

защиты общей безопасности и свободу;

достижение настоящего и длительного мира;

закрепление будущего Украины в Европе.

Напомним, что в пятницу, 20 февраля, стало известно, что Венгрия заблокировала кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Об этом писало издание Financial Times.

МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы шантажирует Венгрию, остановив транзит нефти – в координации с Брюсселем. Он считает, что таким образом хочу создать перебои с поставками в Венгрии и повысить цены на топливо перед выборами.

Также Сийярто добавил, что Украина "нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, не выполняя свои обязательства перед Европейским Союзом".

Более того, в понедельник, 23 февраля, Венгрия также заблокировала 20-й пакет санкций Евросоюза против России.

На сегодняшнем заседании я четко заявил: мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не соглашаемся на предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро,

– сказал на брифинге после заседания Совета Евросоюза Сийярто.

Важно! Он сообщил, что причиной таких действий Будапешта стало прекращение транзита российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба" после российского удара 27 января. Как отметил Сийярто, пересмотр позиции страны возможен. Но только после возобновления поставок нефти в страну.

Что еще известно о ситуации с кредитом?