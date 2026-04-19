Орбан сделал важное заявление о кредите для Украины и нефтепроводе "Дружба": что рассказал политик

Сейчас ситуация с кредитом от Евросоюза на 90 миллиардов евро для Украины осталась неоднозначной на фоне выборов в Венгрии. Однако еще действующий премьер страны Виктор Орбан сделал важное заявление на эту тему.

Какую важную информацию сообщил Виктор Орбан?

Он сообщил, что Будапешт получил через Брюссель получил сигнал от Украины, о чем говорится в его заметке в социальной сети Х.

Виктор Орбан сообщил, что Киев готов возобновить поставки нефти через трубопровод "Дружба". И что это произойдет уже с понедельника, то есть с 20 апреля. Но только при условии, что Венгрия снимет свою блокаду по кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро.

Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать утверждению кредита,

– написал Орбан.

Обратите внимание! Политик добавил, выделение этого кредита не создает финансовой нагрузки или обязательств для Венгрии.

Напомним, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (он займет должность уже в мае этого года) заявлял, что ожидает, что действующий глава правительства Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро как только будут возобновлены поставки нефти через ключевой трубопровод. Об этом писали в Bloomberg.

Следует также отметить: Мадьяр уже ранее говорил, что страна не будет препятствовать получению Киевом этой денежной помощи.

Важно! По его словам, Венгрия сохранит свое право не принимать финансового участия в этом кредите.

