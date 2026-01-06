Деньги будут, но не сразу: когда Украина получит первый транш по кредиту ЕС
- Украина получит первый транш из кредита ЕС не позднее второго квартала 2025 года.
- Еврокомиссия осознает срочность финансовых потребностей Украины и планирует, как именно выделить средства.
В декабре на заседании Европейского совета в Брюсселе страны ЕС согласовали кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Теперь стало известно, когда Киев получит средства из этого займа.
Когда Украина получит средства ЕС?
Первый транш из европейского кредита должен поступить не позднее, чем во втором квартале 2025 года. Об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Мачей Берестецкий, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также Проблему кредита решили, а финансирования – нет: почему ЕС трудно найти деньги для Украины
Мы, конечно, осознаем срочность финансовых потребностей Украины и, как мы объясняли до Рождества, планируем выделить Украине первый транш не позднее второго квартала 2026 года,
– отметил представитель ЕК.
Берестецкий отметил, что европейские лидеры согласились на кредит Украине в 90 миллиардов евро, ссылаясь на принцип усиленного сотрудничества. После заседания в декабре 2025 года Еврокомиссия опубликовала предложение, основанное на решении Европейского совета и позволяющее запустить усиленное сотрудничество от 22 декабря.
- Предложение Комиссии передали в Совет ЕС на согласование, которое должно состояться квалифицированным большинством.
- Затем понадобится согласие Европейского парламента.
Это должно произойти уже в течение следующих нескольких недель,
– подчеркнул Берестецкий.
Сейчас, по словам представителя, Еврокомиссия занимается предложением регламента, который будет определять условия получения траншей из кредита в 90 миллиардов евро. За него Комиссия хочет проголосовать уже в январе и передать на утверждение законодателям.
Заметьте! В Еврокомиссии напомнили, что Евросовет согласился изменить регламент, который определяет многолетнюю финансовую политику ЕС, чтобы выделить кредит Украине как третьей стране. Это предложение также должны проголосовать в январе.
Что известно о кредите в 90 миллиардов?
На саммите в Брюсселе 18 – 19 декабря после долгих дискуссий лидеры ЕС согласовали финансирование Украины. Они решили выделить кредит в 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Об этом сообщил в соцсетях председатель Евросовета Антониу Кошта.
Мы имеем соглашение. Решение о 90 миллиардов евро поддержки Украины на 2026 – 2027 годы одобрено. Мы обещали – мы выполнили,
– отметил Кошта.
Как уточнил немецкий канцлер Фридрих Мерц, этот заем ЕС будет предоставлен под 0%.
Для кредитования Украины ЕС позаимствует средства на международных рынках под совместные гарантии бюджета блока. При этом замороженные российские активы в будущем могут использовать на погашение кредита.
Важно! Ранее ЕС оценил финансовые потребности Киева на 2026 – 2027 годы в 137 миллиардов евро. Поэтому согласованный кредит позволит покрыть две трети этих потребностей.
Как используют кредит от ЕС?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Европейского совета о предоставлении финансовой помощи Украине в объеме 90 миллиардов евро на ближайшие два года должно стать важным фактором укрепления устойчивости как украинской армии, так и всего общества в противостоянии России.
В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина остро нуждается в финансовой помощи уже сейчас, ведь в 2026 году бюджетный дефицит может достичь 45 – 50 миллиардов евро.
Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал кредит чрезвычайно важным для страны. Он пояснил, что фактически речь идет об условно безвозвратном займе, ведь обязательства по его возврату возникнут только после того, как Россия компенсирует все нанесенные Украине убытки в результате полномасштабной агрессии. По словам главы Минфина, средства, полученные от ЕС, планируют направить прежде всего на оборонные нужды и поддержку государственного бюджета.