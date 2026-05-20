Украина и ЕС согласовали ключевой документ по кредиту: когда поступят 8,35 миллиарда

Украина и Евросоюз согласовали условия Меморандума о взаимопонимании, который открывает путь для получения макрофинансовой помощи. Речь идет о 8,5 миллиарда евро, которые ЕС должен предоставить в рамках кредита на 90 миллиардов.

Какой документ приняли в ЕС?

Документ уже подписал еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис. Об этом он сам сообщил в комментарии "Укринформу".

По его словам, на этой неделе Меморандум рассмотрели и окончательно одобрили государства ЕС, поэтому ему осталось только засвидетельствовать его своей подписью.

Мы завершили переговоры с Украиной по меморандуму о взаимопонимании, который лежит в основе нашей программы микрофинансовой помощи в рамках кредита в поддержку Украины,

– отметил Домбровскис.

Чиновник пояснил, что теперь Украина должна подписать документ, а затем Верховная Рада ратифицировать, прежде чем ЕС начнет выплачивать средства.

Он отметил, что украинский парламент должен как можно быстрее рассмотреть Меморандум. Лучше, если это произойдет уже в начале следующей недели.

Заметьте! Параллельно ЕС проводит переговоры для получения кредита на рынках капитала, чтобы фактически обеспечить финансирование для Украины. Однако, как отметил еврокомиссар, это скорее технический момент, который могут завершить уже на следующей неделе.

Что предусматривает Меморандум?

В 2026 году Украина году должна получить половину из утвержденного Евросоюзом кредита на 2026 – 2027 годы, то есть 45 миллиардов долларов.

Большую часть этих средств ЕС предоставит в виде оборонной помощи – 28,3 миллиарда евро. Остальное составит бюджетная поддержка – 16,7 миллиарда евро.

Из этой суммы 8,35 миллиарда направят через программу Ukraine Facility, а вот остальные 8,35 миллиарда войдут в пакет макрофинансовой помощи на 2026 год.

И для макрофинансовой помощи Украина должна выполнить условия ЕС. В частности, как отметил Домбровскис, должны быть проведены реформы "с сильным фискальным фокусом". На практике это означает:

мобилизацию внутренних доходов страны;

обеспечение эффективности государственных расходов;

совершенствование системы управления финансами.

Относительно реформ, мобилизации внутренних доходов, то в целом, если все обязательства будут полностью выполнены, ожидается, что они принесут Украине около шести миллиардов евро дополнительных доходов. Это среднесрочная цель, эффект постепенно будет расти,

– отметил Домбровскис.

Еврокомиссар подчеркнул, что все условия Меморандума ЕС согласовал м Международным валютным фондом.

Как пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала европейцы изначально связывали выделение кредита Украине с программой от Международного валютного фонда.

Есть прямая зависимость. Европейцы должны быть уверены, что мониторинговая миссия (МВФ – 24 Канал), контролируя ситуацию в министерстве финансов, не позволит разворовать те деньги,

– говорит Пендзин.

То есть, по его словам, пока будет действовать действующая программа МВФ, до тех пор Украина будет иметь и средства ЕС. Если же она прекратится, то и макрофинансовой помощи от европейцев ждать не стоит.

Важно! Вместе с тем Домбровскис подчеркнул, что Евросоюз не устанавливает требования к Украине, куда ей тратить эту макрофинансовую поддержку, только ставит условия для ее получения.

Что нужно знать о кредите на 90 миллиардов?

Евросоюз планирует предоставить кредит на 90 миллиардов евро за счет совместных заимствований стран-членов. К такому механизму в Брюсселе прибегли после того, как предыдущая идея использовать замороженные российские активы для масштабной поддержки Украины фактически зашла в тупик.

По предварительным оценкам, этого года кредитная программа позволит покрыть примерно две трети финансовых потребностей Украины. В то же время ЕС уже ведет переговоры с партнерами из G7, в частности Канадой, Японией, США и Великобританией, чтобы они присоединились к финансированию и помогли закрыть остальные бюджетного дефицита.

Ожидается, что первый транш средств направят прежде всего на срочные нужды государства и оборонный сектор. Часть финансирования, около 5,9 миллиарда евро, планируют использовать для закупки дронов и усиления защиты от российских атак.

Еще примерно 3,2 миллиарда евро должны поступить непосредственно в государственный бюджет Украины. Эти деньги пойдут на покрытие административных расходов, в частности на выплату зарплат украинским военным.