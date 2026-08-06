Деньги на ракеты: Брюссель разрешил Украине закупать оружие не только в ЕС

Часть средств, выделяемых Евросоюзом в рамках кредита на 90 миллиардов долларов, Украина может направить на закупку ракет-перехватчиков у третьих стран. Однако только при условии, что такое вооружение не продается в ЕС.

Финансирование поставок вооружения для Украины

Особенности использования кредита объяснил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Ужвари на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Киев самостоятельно составляет перечень необходимого вооружения, исходя из потребностей на поле боя, а затем направляет соответствующие запросы в Европейскую комиссию.

После этого в Брюсселе рассматривают так называемые "графики поставки продукции", согласовывают финансирование и осуществляют выплаты.

Наши переговоры продолжаются, графики и контракты продолжают поступать, мы рассматриваем их чрезвычайно быстро, а затем осуществляем соответствующие выплаты,

– пояснил Ужвари.

Деньги на ракеты

Пресс-секретарь добавил, что пока никаких проблем с согласованием финансирования или распределением средств не возникало.

Он подчеркнул, что приоритетом кредитной программы остается поддержка закупок оружия, произведенного в странах Евросоюза или в Украине.

В то же время правила предусматривают исключения, и Киев имеет право просить о закупке ракет-перехватчиков и другого вооружения за пределами ЕС.

Именно Украина должна определять, что ей нужно. Основное внимание уделяется оружию, производимому в ЕС и Украине, но если по какой-либо причине возникает необходимость отступить от этого правила, такая возможность также предусмотрена соответствующими правилами,

– подчеркнул Ужвари.

Представитель Еврокомиссии отметил, что не может раскрывать подробности текущих переговоров с Киевом относительно будущих оборонных закупок. Вместе с тем он заверил, что после завершения всех внутренних процедур ЕС сообщит о принятых решениях.

Напомним, Украина уже получила 11,6 миллиарда евро от ЕС в рамках кредитной программы. Большая часть средств предназначена для обороны – 8,4 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда евро Евросоюз выделил на бюджетные нужды.