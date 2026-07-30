Какую помощь получила Украина

Помощь от ЕС поступила в рамках программы Ukraine Support Loan, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам премьера, в 2026 году в рамках этого механизма для Украины в целом предусмотрено 45 миллиардов евро.

На сегодняшний день государство уже получило 11,6 миллиарда евро от ЕС, в частности:

3,2 миллиарда евро – на бюджетные нужды;

а 8,4 миллиарда евро – на оборону.

Благодарю Европейскую комиссию и все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины,

– добавил Корецкий.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Куда пойдут средства нового транша

В Министерстве обороны Украины уточнили, куда именно пойдут европейские средства из нового транша Ukraine Support Loan.

3,47 миллиарда евро будут направлены на ряд критически важных оборонных приоритетов:

укрепление ПВО и авиационных возможностей;

расширение производства дронов;

развитие ракетных возможностей;

и укрепление обороноспособности Украины.

В ведомстве подчеркнули, что своевременная поддержка партнеров особенно важна на фоне постоянных российских атак, поскольку спасает жизни и помогает сохранять оборонно-промышленный потенциал Украины.

Благодарен еврокомиссару Андрюсу Кубилюсу, Верховному представителю ЕС Кае Каллас, Европейской комиссии и всем государствам-членам ЕС за неизменную поддержку Украины. Вместе укрепляем Украину и Европу,

– отметил временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара.

Напомним, что программа Ukraine Support Loan предусматривает предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро в течение 2026–2027 годов. Из этой суммы ЕС выделяет 60 миллиардов на оборонные нужды, а остальную часть – на бюджетную поддержку государства. На оборону в этом году Киев рассчитывает получить 28,3 миллиарда евро.