Яку допомогу отримала Україна
Допомога від ЄС надійшла у межах програми Ukraine Support Loan, розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
За словами прем'єра, у 2026 році в межах цього механізму для України загалом передбачається 45 мільярдів євро.
Станом на сьогодні держава вже отримала 11,6 мільярда євро від ЄС, зокрема:
- 3,2 мільярда євро – на бюджетні потреби;
- а 8,4 мільярда євро – на оборону.
Дякую Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України,
– додав Корецький.
Куди спрямують новий транш
У Міністерстві оборони України уточнили, куди саме підуть європейські кошти з нового траншу Ukraine Support Loan.
3,47 мільярда євро спрямують на низку критично важливих оборонних пріоритетів:
- посилення ППО та авіаційних спроможностей;
- масштабування виробництва дронів;
- розвиток ракетних спроможностей;
- та зміцнення обороноздатності України.
У відомстві наголосили, що своєчасна підтримка партнерів є особливо важливою на тлі постійних російських атак, оскільки рятує життя і допомагає зберігати оборонно-промисловий потенціал України.
Вдячний єврокомісару Андрюсу Кубілюсу, Високій представниці ЄС Каї Каллас, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за незмінну підтримку України. Разом посилюємо Україну та Європу,
– зазначив тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара.
Нагадаємо, що програма Ukraine Support Loan передбачає надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026 – 2027 років. З цієї суми ЄС виділяє 60 мільярдів на оборонні потреби, а решту – на бюджетну підтримку держави. На оборону цьогоріч Київ очікує 28,3 мільярда євро.