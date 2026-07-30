Яку допомогу отримала Україна

Допомога від ЄС надійшла у межах програми Ukraine Support Loan, розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами прем'єра, у 2026 році в межах цього механізму для України загалом передбачається 45 мільярдів євро.

Станом на сьогодні держава вже отримала 11,6 мільярда євро від ЄС, зокрема:

3,2 мільярда євро – на бюджетні потреби;

а 8,4 мільярда євро – на оборону.

Дякую Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України,

– додав Корецький.

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Куди спрямують новий транш

У Міністерстві оборони України уточнили, куди саме підуть європейські кошти з нового траншу Ukraine Support Loan.

3,47 мільярда євро спрямують на низку критично важливих оборонних пріоритетів:

посилення ППО та авіаційних спроможностей;

масштабування виробництва дронів;

розвиток ракетних спроможностей;

та зміцнення обороноздатності України.

У відомстві наголосили, що своєчасна підтримка партнерів є особливо важливою на тлі постійних російських атак, оскільки рятує життя і допомагає зберігати оборонно-промисловий потенціал України.

Вдячний єврокомісару Андрюсу Кубілюсу, Високій представниці ЄС Каї Каллас, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за незмінну підтримку України. Разом посилюємо Україну та Європу,

– зазначив тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара.

Нагадаємо, що програма Ukraine Support Loan передбачає надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026 – 2027 років. З цієї суми ЄС виділяє 60 мільярдів на оборонні потреби, а решту – на бюджетну підтримку держави. На оборону цьогоріч Київ очікує 28,3 мільярда євро.