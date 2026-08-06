Финансирование поставок вооружения для Украины
Особенности использования кредита объяснил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Ужвари на брифинге в Брюсселе.
По его словам, Киев самостоятельно составляет перечень необходимого вооружения, исходя из потребностей на поле боя, а затем направляет соответствующие запросы в Европейскую комиссию.
После этого в Брюсселе рассматривают так называемые "графики поставки продукции", согласовывают финансирование и осуществляют выплаты.
Наши переговоры продолжаются, графики и контракты продолжают поступать, мы рассматриваем их чрезвычайно быстро, а затем осуществляем соответствующие выплаты,
– пояснил Ужвари.
Деньги на ракеты
Пресс-секретарь добавил, что пока никаких проблем с согласованием финансирования или распределением средств не возникало.
Он подчеркнул, что приоритетом кредитной программы остается поддержка закупок оружия, произведенного в странах Евросоюза или в Украине.
В то же время правила предусматривают исключения, и Киев имеет право просить о закупке ракет-перехватчиков и другого вооружения за пределами ЕС.
Именно Украина должна определять, что ей нужно. Основное внимание уделяется оружию, производимому в ЕС и Украине, но если по какой-либо причине возникает необходимость отступить от этого правила, такая возможность также предусмотрена соответствующими правилами,
– подчеркнул Ужвари.
Представитель Еврокомиссии отметил, что не может раскрывать подробности текущих переговоров с Киевом относительно будущих оборонных закупок. Вместе с тем он заверил, что после завершения всех внутренних процедур ЕС сообщит о принятых решениях.
Напомним, Украина уже получила 11,6 миллиарда евро от ЕС в рамках кредитной программы. Большая часть средств предназначена для обороны – 8,4 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда евро Евросоюз выделил на бюджетные нужды.