Фінансування озброєння для України
Особливості використання кредиту пояснив речник Єврокомісії Балаш Ужварі на брифінгу у Брюсселі.
За його словами, Київ самостійно складає перелік необхідного озброєння, виходячи з потреб на полі бою, а потім подає відповідні запити до Європейської комісії.
Після цього у Брюсселі розглядають так звані "графіки надання продукції", погоджують фінансування та проводять виплати.
Наші перемовини тривають, графіки та контракти продовжують надходити, ми розглядаємо їх надзвичайно швидко, а потім здійснюємо відповідні виплати,
– пояснив Ужварі.
Гроші на ракети
Речник додав, що наразі жодних проблем із погодженням фінансування або розподілом коштів не виникало.
Він наголосив, що пріоритетом кредитної програми залишається підтримка закупівель зброї, виробленої в країнах Євросоюзу або в Україні.
Водночас правила передбачають винятки, і Київ має право просити про придбання ракет-перехоплювачів та іншого озброєння за межами ЄС.
Тут саме Україна має визначати, що їй потрібно. У головному фокусі знаходиться зброя, яка виробляється в ЄС та Україні, але якщо з якоїсь причини виникає потреба відступити від цього правила, така можливість також передбачена відповідними правилами,
– підкреслив Ужварі.
Представник Єврокомісії зазначив, що не може розкривати подробиці нинішніх переговорів із Києвом щодо майбутніх оборонних закупівель. Разом з тим він запевнив, що після завершення всіх внутрішніх процедур ЄС повідомить про ухвалені рішення.
Нагадаємо, Україна отримала вже 11,6 мільярда євро від ЄС у рамках кредитної програми. Більшість коштів призначені на оборону – 8,4 мільярда євро. Ще 3,2 мільярда євро Євросоюз виділив на бюджетні потреби.