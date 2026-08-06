Фінансування озброєння для України

Особливості використання кредиту пояснив речник Єврокомісії Балаш Ужварі на брифінгу у Брюсселі.

За його словами, Київ самостійно складає перелік необхідного озброєння, виходячи з потреб на полі бою, а потім подає відповідні запити до Європейської комісії.

Після цього у Брюсселі розглядають так звані "графіки надання продукції", погоджують фінансування та проводять виплати.

Наші перемовини тривають, графіки та контракти продовжують надходити, ми розглядаємо їх надзвичайно швидко, а потім здійснюємо відповідні виплати,

– пояснив Ужварі.

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Речник додав, що наразі жодних проблем із погодженням фінансування або розподілом коштів не виникало.

Він наголосив, що пріоритетом кредитної програми залишається підтримка закупівель зброї, виробленої в країнах Євросоюзу або в Україні.

Водночас правила передбачають винятки, і Київ має право просити про придбання ракет-перехоплювачів та іншого озброєння за межами ЄС.

Тут саме Україна має визначати, що їй потрібно. У головному фокусі знаходиться зброя, яка виробляється в ЄС та Україні, але якщо з якоїсь причини виникає потреба відступити від цього правила, така можливість також передбачена відповідними правилами,

– підкреслив Ужварі.

Представник Єврокомісії зазначив, що не може розкривати подробиці нинішніх переговорів із Києвом щодо майбутніх оборонних закупівель. Разом з тим він запевнив, що після завершення всіх внутрішніх процедур ЄС повідомить про ухвалені рішення.

Нагадаємо, Україна отримала вже 11,6 мільярда євро від ЄС у рамках кредитної програми. Більшість коштів призначені на оборону – 8,4 мільярда євро. Ще 3,2 мільярда євро Євросоюз виділив на бюджетні потреби.