Украина сделала все "нужные шаги": Зеленский обсудил "кредит" с представителями ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Речь шла о разблокировании финансового пакета помощи на 90 миллиардов евро.

Что Зеленский говорит о кредите для Украины?

В частности отмечается, что Украина выполнила те требования, по которым обращался Евросоюз, о чем сообщил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Президент Украины Антониу также отметил наши договоренности по безопасности со странами Ближнего Востока и региона Залива. Украинская система защиты жизней, которую мы предлагаем партнерам в формате Drone Deal, действительно уникальна. Мы уже начали это сотрудничество и с отдельными европейскими странами.

Зеленский добавил, что обсуждение этой темы продолжится во время личной встречи уже в ближайшее время.

Важно, чтобы Европа была объединена и защищена,

– отметил украинский лидер.

Также Президент Украины сообщил, что говорил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В первую очередь – о разблокировании пакета поддержки на 90 миллиардов евро.

Эти средства усилят не только Украину, но и всю Европу. И важно, чтобы в ближайшее время мы уже начали их получать. Все необходимые шаги для этого со стороны Украины сделаны,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Зеленский и фон дер Ляйен обсудили другие европейские вопросы. По мнению президента, справедливо открыть переговорные кластеры по членства Украины в Европейском Союзе, ведь технически Украина уже полностью готова.

Обратите внимание! В частности он отметил, что продолжать санкционное давление на Россию – решимость Европы в принятии новых санкционных шагов имеет ключевое значение на фоне ослабления некоторых действующих ограничений.

