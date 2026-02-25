Решение, которого все ждали: Зеленский рассказал о финансовых гарантиях от ЕС
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ЕС сделал шаг для поддержки Украины кредитом в 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Украина получит эти средства, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.
Евросоюз сделал еще один важный шаг для того, чтобы предоставить финансовые гарантии Украине на следующие два года. Они необходимы для обеспечения устойчивости страны в условиях войны.
Какой важный шаг сделал Евросоюз?
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей заметке в соцсетях.
Смотрите также "Ни одному государству не позволено": Кошта поставил на место Орбана из-за кредита Украине
Мы имеем еще один важный шаг к реализации решения о реальной финансовой гарантии нашей безопасности и устойчивости на два года. Я благодарен Урсуле фон дер Ляйен, Антониу Кошти, Роберти Мецоли и всем лидерам Европейского Союза, благодаря которым это стало возможным.
Глава государства объяснил, что в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала законодательный пакет для поддержки Украины. Эти документы необходимы для выделения кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро.
Это действительно весомая гарантия, и важно, чтобы это решение заработало для Украины как можно быстрее и максимально эффективно. Спасибо всем, кто работает, чтобы это произошло,
– подчеркнул президент.
Заметьте! Также Зеленский обсудил с фон дер Ляйен усиление энергетической устойчивости Украины. Лидеры договорились, что Еврокомиссия поможет с ремонтом инфраструктуры, чтобы восстанавливать и усилить защиту энергосети к следующей зиме.
Что известно об утверждении кредита ЕС?
Вчера, 24 февраля, кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы утвердила президент Европарламента Роберта Мецола. Об этом она сама сообщила в соцсети.
По ее словам, эти средства должны обеспечить:
- бесперебойную работу главных государственных служб в Украине;
- обороноспособность государства;
- защиту общей безопасности и свободы;
- и достижение длительного мира.
А руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находилась в Киеве, отметила, что Украина получит эти средства даже несмотря на то, что Венгрия блокирует предоставление займа.
Решение об этом кредите уже было принято и страны-члены ЕС дали свое слово, и это слово невозможно нарушить. Поэтому мы обеспечим этот кредит тем или иным способом,
– заверила фон дер Ляйен.
Также президент Комиссии назвали первые приоритеты, на которые направят обещанные средства. Их направят на дроны, ракеты и другое военное вооружение для обороны Украины.
Почему Венгрия блокирует кредит для Украины?
Венгрия заблокировала принятие решения Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро, воспользовавшись правом вето. Для утверждения финансирования требуется согласие всех 27 стран-членов ЕС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит кредит, пока Украина не восстановит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден из-за обстрелов.
В то же время Президент Владимир Зеленский отметил, что повреждения нефтепровода стали следствием российских обстрелов, и посоветовал венгерской стороне адресовать свои претензии непосредственно Москве.