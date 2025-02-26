Как выросло число кредитных переводов в Украине

Сумма переводов в 2024 году превысила 43 триллиона гривен, а также было осуществлено 7,1 миллиона международных транзакций, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Таким образом, за год было осуществлено:

5,7 миллиона международных переводов в Украину на сумму 69,27 миллиарда долларов в (в эквиваленте);

в (в эквиваленте); 1,4 миллиона переводов из Украины на сумму 77,06 миллиарда долларов (в эквиваленте).

Наибольшее количество операций внутри страны выполнили физические лица (85,7% от общего количества), а по сумме лидируют субъекты хозяйствования, которые осуществили 91,1% от общей суммы переводов.