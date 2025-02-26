Як зросло число кредитних переказів в Україні

Сума переказів у 2024 році перевищила 43 трильйони гривень, а також було здійснено 7,1 мільйона міжнародних транзакцій, передає 24 Канал із посиланням на НБУ.

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Таким чином, за рік було здійснено:

5,7 мільйона міжнародних переказів в Україну на суму 69,27 мільярда доларі в (в еквіваленті);

в (в еквіваленті); 1,4 мільйона переказів з України на суму 77,06 мільярда доларів (в еквіваленті).

Найбільшу кількість операцій всередині країни виконали фізичні особи (85,7% від загальної кількості), а за сумою лідирують субʼєкти господарювання, які здійснили 91,1% від загальної суми переказів.