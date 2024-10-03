Кредитный договор подписан: Украина впервые получит льготное финансирование от Южной Кореи
3 октября 2024, 10:40Читати новину українською
Источник:Правительственный портал
Вчера Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи. Сумма кредита составит 100 миллионов долларов.
Кредит от Кореи
Еще в апреле 2024 года правительства Украины и Республики Корея подписали Соглашение, которое предоставляет возможность Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 миллиарда долларов в течение 2024 – 2029 годов.
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Несмотря на тысячи километров между Украиной и Республикой Корея наше партнерство продолжает укрепляться. Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на насущные бюджетные потребности Украины. Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами.
Поэтому эти 100 миллионов долларов будут первой финансовой поддержкой, которая поступит Украине от Республики Корея.
Этот кредит привлекается на срок в 20 лет, а процентная ставка составит 1,0% годовых. Льготный период продлится 5 лет с даты подписания кредитного договора.