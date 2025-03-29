Что будет, если не возвращать кредитный лимит

Многие люди ежедневно пользуются кредитным лимитом. Это удобная услуга, которая на простых условиях позволяет "взять в долг" у банка.

Какие санкции банк может применять к должникам

Банк имеет право применять определенные санкции. Некоторые из них имеют очень серьезные последствия для должника, пишет 24 Канал.

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Если клиент не возвращает долг, банк может:

ввести штраф и дополнительные проценты;

обратиться к коллекторам;

обратиться в суд, чтобы долг взыскала исполнительная служба;

заблокировать счета;

запретить использование карты.

К тому же задолженность может негативно повлиять на кредитную историю. То есть, в будущем лицу станет гораздо труднее получить другой кредит.

Обратите внимание! Если заемщик не пытается погасить долг, банк имеет законные основания, чтобы принудительно взыскать средства через суд.