Кому достанутся средства на развитие бизнеса

Министерство экономики и Всемирный банк заключили три масштабных финансовых соглашения общей стоимостью 676 миллионов долларов. Эти средства станут спасательным кругом для украинских предпринимателей и семей, мечтающих о собственном жилье, о чем пишет Минэкономики.

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Львиную долю пакета, а именно 500 миллионов долларов, Украина получит в рамках программы RISE. Эти деньги позволят существенно расширить популярную государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

Важно! Благодаря этому финансированию не менее 20 тысяч представителей микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить льготные кредиты. Особый приоритет при распределении ресурсов будет отдаваться аграрному сектору и предприятиям по переработке сельхозпродукции. Программа будет действовать до конца октября 2028 года.

Что изменится для переселенцев и ветеранов

Еще 176 миллионов долларов направят на совершенно новый проект жилищного кредитования REACH. Привлеченные средства позволят запустить новую подпрограмму в рамках льготной ипотеки "еОселя", которая будет работать параллельно с действующими условиями.

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Основной акцент будет сделан на расширении доступа к жилью для внутренне перемещенных лиц и ветеранов. Внедрением этого проекта будет заниматься государственная компания "Укрфинжилье".

"Привлеченное финансирование позволит запустить новую подпрограмму в рамках "єОселя", в частности для внутренне перемещенных лиц и ветеранов. Благодарю Всемирный банк за последовательную поддержку украинской экономики"– отметил министр экономики Александр Кравченко.

Какие финансовые транши Украина получала ранее

Напомним, что сотрудничество со Всемирным банком набирает обороты. Недавно в государственный бюджет уже по поступило 450 миллионов долларов в под гарантии правительства Японии.

Тогда половина суммы также была направлена на программу RISE для поддержки бизнеса. Остальные 225 миллионов долларов пошли на программу SURGE, которая помогает местным властям планировать восстановление больниц, школ и критически важной инфраструктуры.