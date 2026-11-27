Кому дістануться гроші на розвиток бізнесу

Міністерство економіки та Світовий банк уклали три масштабні фінансові угоди загальною вартістю 676 мільйонів доларів. Ці кошти стануть рятувальним колом для українських підприємців та родин, які мріють про власне житло, про що пише Мінекономіки.

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Левову частку пакета, а саме 500 мільйонів доларів, Україна отримає у межах програми RISE. Ці гроші дозволять суттєво розширити популярну державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".

Важливо! Завдяки цьому фінансуванню щонайменше 20 тисяч представників мікро-, малого та середнього бізнесу зможуть отримати дешеві позики. Особливий пріоритет під час розподілу ресурсів надаватимуть аграрному сектору та підприємствам з переробки сільгосппродукції. Програма діятиме до кінця жовтня 2028 року.

Що зміниться для переселенців та ветеранів

Ще 176 мільйонів доларів спрямують на абсолютно новий проєкт житлового кредитування REACH. Залучений ресурс дозволить запустити нову субпрограму в межах пільгової іпотеки "єОселя", яка працюватиме паралельно з чинними умовами.

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Головний акцент зроблять на розширенні доступу до житла для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Впровадженням цього проєкту займатиметься державна компанія "Укрфінжитло".

"Залучене фінансування дасть змогу запустити нову субпрограму в межах "єОселі", зокрема для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Дякую Світовому банку за послідовну підтримку української економіки"– зазначив міністр економіки Олександр Кравченко.

Які фінансові транші Україна отримувала раніше

Нагадаємо, що співпраця зі Світовим банком набирає обертів. Нещодавно до державного бюджету вже надійшло 450 мільйонів доларів під гарантії уряду Японії.

Тоді половину суми також спрямували на програму RISE для підтримки бізнесу. Інші 225 мільйонів доларів пішли на програму SURGE, яка допомагає місцевій владі планувати відбудову лікарень, шкіл та критичної інфраструктури.