Укр Рус
Экономика Новости экономики Блэкауты не страшны: ОСМД могут получить нулевые кредиты на генераторы
16 февраля, 21:42
5

Блэкауты не страшны: ОСМД могут получить нулевые кредиты на генераторы

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Правительство Украины предлагает нулевые кредиты для ОСМД на генераторы и другое оборудование для автономного энергоснабжения.
  • Государство компенсирует до 50% стоимости генератора и до 70% для солнечных электростанций или тепловых насосов, с кредитным лимитом до 3 миллионов гривен.

В условиях массированных атак на энергетику Украины правительство расширяет программу поддержки энергетической устойчивости для украинцев. Новые возможности позволят обеспечить свет, воду и тепло даже во время длительных блэкаутов.

Что предлагает правительство?

Об этом рассказала в соцсетях премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Смотрите также Украинцы могут использовать "экофлоу" вместо генератора: как рассчитать мощность

Программа предусматривает, энергетическую поддержку для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)).

По словам премьера, с ее помощью жители многоэтажек оборудуют бесперебойное функционирование во время отключений света:

  • лифтов;
  • насосов;
  • тепла;
  • освещение;
  • и водоснабжения.

Для этого достаточно оформить льготный кредит под ноль процентов на закупку и установку оборудования для автономного энергоснабжения. Сделать это можно в 43 банках, которые выступают партнерами в государственной программе "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%".

Кредиты ОСМД и ЖКХ будут предоставлять на различное оборудование:

  • генераторы – бензиновые, дизельные и газовые;
  • солнечные электростанции;
  • тепловые насосы.

Государство компенсирует до 50% стоимости генератора и до 70% – солнечной электростанции или теплового насоса, 
– отметила Свириденко.

Важно! Есть ограничения по сумме кредита – не более 3 миллионов гривен. Срок погашения займа составляет до трех лет.

Какие условия предоставления кредита?

Для получения льготного кредита ОСМД и ЖКХ должны соответствовать установленным требованиям, пишет Кабмин:

  • должны быть зарегистрированы и проводить деятельность в соответствии с законодательством Украины;
  • открыть счет в банке, участвующем в программе;
  • покупать энергооборудование только для нужд многоквартирного дома.

Государство компенсирует долю от тела кредита в зависимости от типа оборудования.

При этом установлены четкие лимиты. Одно ОСМД или ЖСК могут приобрести за кредитные средства один генератор, одну солнечную электростанцию и один тепловой насос.

Также эти средства можно потратить на вспомогательное оборудование и работу по установке и запуску.

Важно! Окончательное решение по кредиту зависит только от банка Именно он проверяет, соответствует ли многоквартирный дом заявленным в программе критериям. Если заем согласован, средства перечисляют поставщикам оборудования в безналичной форме. То есть ОСМД деньги на руки никто не выдает.

Какую еще программу поддержки начало правительство?

  • Недавно также в Украине начали принимать заявки на программу государственной поддержки "СвітлоДім". Она призвана обеспечить энергонезависимость домов.

  • В рамках программы ОСМД и кооперативы могут получить от государства финансовую поддержку в размере от 100 до 300 тысяч гривен. Решение о ее предоставлении принимает Минразвития.

  • На первом этапе преимущество в предоставлении средств будут иметь те дома, которые особенно долго находятся без света. В частности, речь идет о домах в столице и Киевской области.

  • Сумму помощи рассчитывают в зависимости от количества подъездов и этажей в доме. Потратить средства можно на приобретение генераторов, солнечных панелей, аккумуляторов и другого оборудования, которое необходимо для питания лифтов, насосов и тому подобное.