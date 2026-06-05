Российская экономика трещит по швам, но в Москве этого не хотят определять. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) говорили обо всем угодно, но не о проблемах, пытаясь замаскировать провалы под стабильность и даже рост.

Что говорят российские чиновники

О том, что на самом деле скрывается за заявлениями российских чиновников, рассказали аналитики в Институте изучения войны (ISW).

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На полях форума 4 июня заместитель руководителя администрации главы Кремля Максим Орешкин, например, заявил, что российская экономика за последние три года якобы выросла на целых 10%, тогда как европейская – только на 3%.

Более того, он похвастался, что уровень безработицы в России якобы сейчас самый низкий в мире, а в экономике страны нет никаких серьезных проблем.

Не отставали от него и другие чиновники. Так, министр финансов России Антон Силуанов отчитался, что доходы россиян за более последние три года с учетом инфляции, дескать, выросли более чем на 24%.

А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что крупнейшие банки России якобы дают позитивные сигналы о росте ипотечного кредитования в стране.

Какова ситуация в экономике на самом деле

Впрочем все эти заявления чиновников очень далеки от реального состояния российской экономики. Аналитики ISW пришли к выводу, что Кремль своим очковтирательством просто пытается нарисовать красивую картину стабильности, хотя на самом деле продолжает свою экономически невыгодную политику. В то же время ее последствия будут ощущаться еще годами.

Россия все чаще сталкивается с проблемами ликвидности и накоплением внешних долгов. Одной из причин стало постепенное исчерпание ликвидных резервов Фонда национального благосостояния, средства которого активно используются для финансирования войны против Украины,

– пишут специалисты.

А низкий уровень безработицы, о котором так радостно сообщают чиновники, объясняется не процветанием экономики, а острым дефицитом рабочей силы.

Об ухудшении ситуации свидетельствуют и оценки крупного бизнеса. Так, гендиректор второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters предупредил, что высокие кредитные ставки могут фактически остановить экономический рост России в этом году.

Дополнительным ударом является и дефицит топлива, который стремительно растет на фоне успешных атак украинских дронов по российским НПЗ,

Таким образом, несмотря на заявления о стабильности и развитии, российские чиновники на ПМЭФ пытаются продвигать положительный экономический нарратив на фоне дефицита топлива, роста долговой нагрузки и замедления экономики. В то же время Кремль продолжает направлять значительные ресурсы на войну против Украины, несмотря на все более ощутимые экономические потери,

– подытожили аналитики.

Заметьте Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дефицит российского государственного бюджета только за первые пять месяцев 2026 года уже достиг почти 80 миллиардов долларов.