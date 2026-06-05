Кремль скрывает большие проблемы: ISW раскрыл опасные изменения в экономике России
Российская экономика трещит по швам, но в Москве этого не хотят определять. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) говорили обо всем угодно, но не о проблемах, пытаясь замаскировать провалы под стабильность и даже рост.
Что говорят российские чиновники
О том, что на самом деле скрывается за заявлениями российских чиновников, рассказали аналитики в Институте изучения войны (ISW).
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На полях форума 4 июня заместитель руководителя администрации главы Кремля Максим Орешкин, например, заявил, что российская экономика за последние три года якобы выросла на целых 10%, тогда как европейская – только на 3%.
Более того, он похвастался, что уровень безработицы в России якобы сейчас самый низкий в мире, а в экономике страны нет никаких серьезных проблем.
Не отставали от него и другие чиновники. Так, министр финансов России Антон Силуанов отчитался, что доходы россиян за более последние три года с учетом инфляции, дескать, выросли более чем на 24%.
А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что крупнейшие банки России якобы дают позитивные сигналы о росте ипотечного кредитования в стране.
Какова ситуация в экономике на самом деле
Впрочем все эти заявления чиновников очень далеки от реального состояния российской экономики. Аналитики ISW пришли к выводу, что Кремль своим очковтирательством просто пытается нарисовать красивую картину стабильности, хотя на самом деле продолжает свою экономически невыгодную политику. В то же время ее последствия будут ощущаться еще годами.
Россия все чаще сталкивается с проблемами ликвидности и накоплением внешних долгов. Одной из причин стало постепенное исчерпание ликвидных резервов Фонда национального благосостояния, средства которого активно используются для финансирования войны против Украины,
– пишут специалисты.
А низкий уровень безработицы, о котором так радостно сообщают чиновники, объясняется не процветанием экономики, а острым дефицитом рабочей силы.
Об ухудшении ситуации свидетельствуют и оценки крупного бизнеса. Так, гендиректор второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters предупредил, что высокие кредитные ставки могут фактически остановить экономический рост России в этом году.
Дополнительным ударом является и дефицит топлива, который стремительно растет на фоне успешных атак украинских дронов по российским НПЗ,
Таким образом, несмотря на заявления о стабильности и развитии, российские чиновники на ПМЭФ пытаются продвигать положительный экономический нарратив на фоне дефицита топлива, роста долговой нагрузки и замедления экономики. В то же время Кремль продолжает направлять значительные ресурсы на войну против Украины, несмотря на все более ощутимые экономические потери,
– подытожили аналитики.
Заметьте Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дефицит российского государственного бюджета только за первые пять месяцев 2026 года уже достиг почти 80 миллиардов долларов.
Напомним, несмотря на сообщения о перебоях с топливом во многих регионах России, власти отрицают наличие каких-либо серьезных проблем. Так, 4 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке остается контролируемой и стабильной, а цены на большинстве АЗС растут не быстрее уровня инфляции.
В то же время в Службе внешней разведки Украины считают, что Россия все ближе подходит к коллапсу. Одним из показательных сигналов называют резкое сокращение внешней торговли. За годы войны положительное сальдо внешней торговли страны упало почти втрое - с 337 до 125 миллиардов долларов.
Кроме того, в российском Министерстве финансов и Центральном банке предупредили Кремль, что нынешние масштабы военных расходов могут привести к дальнейшему увеличению бюджетного дефицита. Чиновники даже предлагали сократить часть оборонных расходов.
Однако, похоже, экономические проблемы не волнуют Путина. Вместо пересмотра расходов на войну он ищет возможности для экономии в других сферах бюджета, продолжая направлять значительные ресурсы на военные нужды.