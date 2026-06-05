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5 июня, 11:07
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Кремль скрывает большие проблемы: ISW раскрыл опасные изменения в экономике России

Ирина Гайдук

Российская экономика трещит по швам, но в Москве этого не хотят определять. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) говорили обо всем угодно, но не о проблемах, пытаясь замаскировать провалы под стабильность и даже рост.

Что говорят российские чиновники

О том, что на самом деле скрывается за заявлениями российских чиновников, рассказали аналитики в Институте изучения войны (ISW).

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На полях форума 4 июня заместитель руководителя администрации главы Кремля Максим Орешкин, например, заявил, что российская экономика за последние три года якобы выросла на целых 10%, тогда как европейская – только на 3%.

Более того, он похвастался, что уровень безработицы в России якобы сейчас самый низкий в мире, а в экономике страны нет никаких серьезных проблем.

Не отставали от него и другие чиновники. Так, министр финансов России Антон Силуанов отчитался, что доходы россиян за более последние три года с учетом инфляции, дескать, выросли более чем на 24%.

А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что крупнейшие банки России якобы дают позитивные сигналы о росте ипотечного кредитования в стране.

Какова ситуация в экономике на самом деле

Впрочем все эти заявления чиновников очень далеки от реального состояния российской экономики. Аналитики ISW пришли к выводу, что Кремль своим очковтирательством просто пытается нарисовать красивую картину стабильности, хотя на самом деле продолжает свою экономически невыгодную политику. В то же время ее последствия будут ощущаться еще годами.

Россия все чаще сталкивается с проблемами ликвидности и накоплением внешних долгов. Одной из причин стало постепенное исчерпание ликвидных резервов Фонда национального благосостояния, средства которого активно используются для финансирования войны против Украины, 
– пишут специалисты.

А низкий уровень безработицы, о котором так радостно сообщают чиновники, объясняется не процветанием экономики, а острым дефицитом рабочей силы.

Об ухудшении ситуации свидетельствуют и оценки крупного бизнеса. Так, гендиректор второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters предупредил, что высокие кредитные ставки могут фактически остановить экономический рост России в этом году.

Дополнительным ударом является и дефицит топлива, который стремительно растет на фоне успешных атак украинских дронов по российским НПЗ,

Таким образом, несмотря на заявления о стабильности и развитии, российские чиновники на ПМЭФ пытаются продвигать положительный экономический нарратив на фоне дефицита топлива, роста долговой нагрузки и замедления экономики. В то же время Кремль продолжает направлять значительные ресурсы на войну против Украины, несмотря на все более ощутимые экономические потери, 
– подытожили аналитики.

Заметьте Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дефицит российского государственного бюджета только за первые пять месяцев 2026 года уже достиг почти 80 миллиардов долларов.

  • Напомним, несмотря на сообщения о перебоях с топливом во многих регионах России, власти отрицают наличие каких-либо серьезных проблем. Так, 4 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке остается контролируемой и стабильной, а цены на большинстве АЗС растут не быстрее уровня инфляции.

  • В то же время в Службе внешней разведки Украины считают, что Россия все ближе подходит к коллапсу. Одним из показательных сигналов называют резкое сокращение внешней торговли. За годы войны положительное сальдо внешней торговли страны упало почти втрое - с 337 до 125 миллиардов долларов.

  • Кроме того, в российском Министерстве финансов и Центральном банке предупредили Кремль, что нынешние масштабы военных расходов могут привести к дальнейшему увеличению бюджетного дефицита. Чиновники даже предлагали сократить часть оборонных расходов.

  • Однако, похоже, экономические проблемы не волнуют Путина. Вместо пересмотра расходов на войну он ищет возможности для экономии в других сферах бюджета, продолжая направлять значительные ресурсы на военные нужды.

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