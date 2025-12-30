Невозможно скрыть: россияне признают экономический кризис, который не видит Кремль

Пока Кремль пытается убедить мир и народ, что с экономикой страны все в порядке, простые россияне не тешат себя иллюзиями. Особенно сильно большинство населения России боится роста инфляции.

Что говорят россияне об экономическом кризисе?

Опросы по итогам 2025 года показали, что все больше россиян ожидают углубления кризиса в стране, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Жители России ожидают как ухудшения состояния экономики, так и собственного благосостояния:

19% респондентов прогнозируют, что условия жизни ухудшатся в 2026 году – это самый высокий показатель с 2022 года;

25 % опрошенных уже отмечают ухудшение собственного материального положения;

Но больше всего россияне боятся роста инфляции. 67% участников исследования назвали рост цен главным источником беспокойства, особенно на фоне подорожания топлива и продуктов.

Кремль пытается компенсировать экономическое недовольство риторикой о "стабильности", но реальность – рост стоимости жизни, стагнация доходов и отсутствие перспектив завершения войны – ведет к дальнейшему накоплению скрытого протеста и требований изменения приоритетов власти,

– отмечает разведка.

Стоит знать! Между тем официальная статистика России говорит о замедлении инфляции до 5,8 %. Но это не меняет тот факт, что спрос среди российских домохозяйств сокращается, особенно у людей с низкими и средними доходами. Разрыв между официальными цифрами и реальностью лишь подчеркивает масштаб проблемы.

Как растут долги россиян?

Из-за проблем в экономике страны долги россиян растут. По подсчетам Центробанка России, количество жителей, которые берут займы в микрофинансовых организациях увеличивается ежемесячно на 300 тысяч, пишет издание The Moscow Times.

По состоянию на 1 июля 2025 года более 13,8 миллиона россиян были должниками контор быстрых кредитов.

Это 18% всего трудоспособного населения больше, чем проживает во всем Уральском федеральном округе, и почти столько же, как в Северо-Западном,

– добавляет издание.

При этом банки России все чаще отказывают в кредитах населению. По данным разведки в ноябре доля отказов в быстрых кредитах в торговых точках стала максимальной за год и достигла почти 90%.

Заметьте! На этом фоне российские ломбарды стремительно наращивают прибыли. За январь – сентябрь они получили 9,6 миллиардов рублей чистой прибыли.

Как растет экономический кризис в России?